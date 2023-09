Jacob Elordi, chi è l'Elvis australiano che ci ha fatto innamorare: ex rugbista ed ex di Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford)

"Can’t Help Falling in Love" (Non posso fare a meno di innamorarmi), cantava Elvis. E lui che interpreta Elvis sul grande schermo non può fare a meno di farci impazzire. Un metro e novantasei di altezza, ex giocatore di rugby, sguardo sornione: Jacob Elordi ruba la scena sul red carpet di Venezia 2023.

L'attore australiano che ha raccolto il testimone di Elvis da Austin Butler (attuale fidanzato della sua ex, Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford) è il co protagonista di Priscilla, il biopic di Sofia Coppola che racconta la tormentata storia tra Elvis e Priscilla con gli occhi di lei, quattordicenne per buona parte del film.

Bello come un adone ha sfilato insieme al resto del cast, grazie a un accordo tra il sindacato SAG-AFTRA e le produzioni indipendenti che hanno già adeguato i loro standard alle richieste dei lavoratori. E più le fan urlavano il suo nome, più Jacob firmava autografi e si rendeva disponibile per un selfie.

Chi è

Australiano di Brisbane, classe 1997, Jacob Elordi è uno dei volti di punta della nuova generazione che sta conquistando Hollywood. Anima antica in un fisico da gladiatore moderno, Jacob per tutti gli anni del liceo ha diviso equamente il suo tempo tra il teatro e il rugby. L'inclinazione romantica, alla fine, ha scelto per lui. Quella e il primo cammeo in un film importante: Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017).

Poi è arrivata la trilogia di Netflix, The Kissing Booth che l'ha reso una star letteralmente dalla sera alla mattina. Ma a Jacob quel ruolo cominciava a stare stretto. «Riesco a vedere il precipizio mentre cammino in bilico sul suo ciglio. La mia paura è una sola: quale sarà il passo da cui non potrò più tornare indietro?», confessava solo qualche mese fa a GQ America parlando della "fame" di lavoro, del perdersi dentro i personaggi.

Euphoria

Nella serie TV che ha raccontato, in maniera cruda la generazione Z, Jacob Elordi è Nate Jacobs, quarterback della squadra di football con problemi di gestione della rabbia, un rapporto conflittuale col padre e un'enorme insicurezza che riguarda la sua sfera sessuale. Ed è il personaggio gli ha tirato fuori il talento. Per questo il ruolo di Elvis l'americano («papà, sono tutti americani i ruoli che faccio», ha dovuto spiegare al genitore che non capiva perché non usasse mai il suo accento) è il vero banco di prova.

Gli amori

Poteva uno come lui non collezionare ragazze in ogni set? Detto fatto. Jacob Elordi ha iniziato a frequentare la coprotagonista di The Kissing Booth Joey King nel 2017. «Eravamo così uniti che durante le riprese siamo diventati migliori amici. Un'amicizia nata in modo naturale, anche se ad un certo punto credo di aver pensato: "Oh, ehi, questa persona è davvero fantastica. Abbiamo così tante cose in comune e ci piace molto passare del tempo insieme. Forse c'è qualcosa di più"». La loro relazione è durata poco più di un anno per poi finire prima dell'inizio delle riprese di The Kissing Booth 2.

Nel 2019 alcune voci di corridoio erano sicure che stesse uscendo con Zendaya, la star di Euphoria, dopo che i due erano stati fotografati varie volte insieme. Sebbene la coppia non abbia mai confermato la relazione, si ritiene che la loro presunta storia d'amore sia finita nel 2020.

L'amore con la figlia di Cindy Crawford

Nel 2020 Jacob Elordi iniziò a frequentare la modella Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Sebbene anche questa relazione sia stata tenuta lontano dai riflettori, sicuramente le uscite pubbliche sono state molte di più, con un gran numero di red carpet percorsi dai due fianco a fianco. In un'intervista del 2021 con Vogue, Gerber parlò della relazione con Elordi, dicendo: «Essere in grado di stare con qualcuno di cui ti fidi, avere una relazione sicura e stabile come quella, mi ha davvero aperto gli occhi alle possibilità dell'amore e a come ci si sente ad amare incondizionatamente». Peccato, però, che lei alla fine ha scelto un altro Elvis: Austin Butler.