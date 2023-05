Veneto, ad aprile 15mila posti di lavoro in più. Dall'inizio dell'anno saldo positivo per 43.900 posizioni

VENEZIA - Prosegue su livelli elevati la crescita occupazionale in Veneto, dove ad aprile il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e di apprendistato è positivo per oltre 15.000 posizioni, con un bilancio complessivo di +43.900 posti di lavoro dall'inizio dell'anno. Il dato emerge dalla 'Bussola' dell'agenzia regionale Veneto Lavoro. Anche in virtù delle dinamiche stagionali, in occasione delle festività pasquali e in vista della stagione estiva, a determinare questo risultato positivo contribuisce in particolare il lavoro a termine, che tra gennaio e aprile fa registrare 24.500 posizioni in più (+11.400 solo ad aprile) e un +6% delle assunzioni rispetto all'anno precedente.