Tananai ingrassato, la foto (ritoccata) su Instagram: «Devo tornare in forma per Sanremo», bufera sui social

Una foto modificata, per scherzare sul suo ritorno a Sanremo 2024, ha fatto finire Tananai al centro della bufera social. Il cantate, il cui nome è stato annunciato giovedì scorso da Amadeus al Tg1, ha pubblicato una foto ritoccata, dove si mostrava ingrassato e "rilassato": l'immagine pubblicata dal cantante su Instagram non è piaciuta a tutti. Anzi, l'approccio con cui è stata presentata una persona in sovrappeso ha fatto arrabbiare molti follower.