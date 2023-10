Shiva, dalla rivalità con Rondo da Sosa all'arresto. Le armi e il sostegno dei colleghi rapper: cosa sappiamo, dal dissing ai machete

A un giorno dall'arresto per tentato omicidio del rapper Shiva, sui social non si parla d'altro. Mentre continuano le indagini, su Instagram e Twitter si sono già formati gli schieramenti, tra chi lo difende e chi lo critica. E se inizialmente doveva essere "solo" una sparatoria in seguito ad una lite, ora emergono nuovi dettagli, come la rivalità tra bande e il possesso di armi non autorizzate.

Shiva arrestato per tentato omicidio, sparò a due ragazzi a Milano. «Rivalità tra rapper»