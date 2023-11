Scadenze fiscali 2024: come cambiano le date e cosa sapere. Dalla dichiarazione dei redditi (anticipata) alla tregua fiscale

Novità in arrivo per i contribuenti: da gennaio 2024 le scadenze fiscali subiranno infatti importanti cambiamenti che sarà bene tenere a mente. Le nuove date sono introdotte dalla riforma fiscale, per ora ancora in fase provvisoria.

Rottamazione quater, spunta l'ipotesi della proroga: ecco quando. Giovedì la scadenza della seconda rata

Le indicazioni sono infatti contenuto dalla bozza di Decreto attuativo della riforma stessa, nella quale sono previsti nuovi appuntamenti col fisco per cercare di semplificare e razionalizzare le scadenze. Vediamo allora di seguito le novità più rilevanti in arrivo da gennaio su dichiarazione dei redditi e tasse.

Anticipata la dichiarazione dei redditi

A partire dal nuovo anno anche la dichiarazione dei redditi subirà alcuni cambiamenti, primo tra tutti la scadenza entro la quale dovrà essere presentata, che passerà dal 30 novembre al 30 settembre, quindi con due mesi di anticipo rispetto a quest'anno.

Ma le novità non riguardano solo la scadenza: ulteriori cambiamenti sono stati introdotti con l'obiettivo di renderla maggiormente semplificata. Il processo per rendere la dichiarazione più snella è iniziata già da qualche anno, con la possibilità per il contribuente di compilare i documenti in completa autonomia, senza la necessità di avvalersi di un professionista.