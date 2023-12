Raz Degan: «Paola Barale? Non è finita per colpa del gossip. In aereo viaggiavo con i piloti per fuggire dalle fan»

Nato in un kibbutz, cresciuto a piedi nudi e con un senso di libertà che forse Raz Degan ha ritrovato solo ora, in Puglia, in un trullo, seduto sotto un gelso. Lo stesso che aveva suo padre vicino a casa. Il 7 ottobre scorso, la strage di Hamas. «Ero qui - racconta in un'intervista al Corriere della Sera - aspettavo mia sorella Solana dal Messico. Sono state settimane terribili: a quel rave sono stati violentati e bruciati vivi amici e anche la cognata di mio fratello e suo marito. Il mio kibbutz è stato evacuato, ma mio padre si è rifiutato di lasciare la casa. Penso sempre a lui».