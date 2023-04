La tanto annunciata controffensiva di primavera dell'Ucraina riuscirà a riconquistare parte o addirittura gran parte del territorio occupato dai russi. Anche se le forze del Cremlino, sebbene circondate da campi minati e da trappole per carri armati, manterranno il controllo di parti del Donbass e della Crimea. Questo accadrà all'inizio dell'autunno, almeno secondo l'analisi effettuata da The Guardian. Non sarà, quindi, una vera vittoria per nessuno. Da settimane gli esperti militari, l'Europa e gli Usa analizzano la possibile evoluzione del conflitto, tra enormi distruzioni, grandi perdite russe, soldati ucraini in difficoltà, carenza di armi e attrezzature, oltre al calo di interesse per una guerra di logoramento che si annuncia senza fine. Tutto questo mentre i sostenitori occidentali di Kiev iniziano a spingere per un cessate il fuoco negoziato o per una "tregua duratura", in attesa di un accordo a lungo termine. In scena anche la Cina.