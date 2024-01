CORTINA - Il bob torna in pista a Cortina: approvata la proposta dalla Commissione aggiudicatrice per il bando della nuova pista di bob di Cortina, che ospiterà le gare delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che ritiene l’opera fattibile nei modi e nei tempi previsti così come indicati dalle Federazioni internazionali. La notizia è stata accolta con soddisfazione da sportivi ed amministratori, nel coro di consensi anche l’autorevole voce di Confindustria Belluno Dolomiti.