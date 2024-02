Il clima mite tutto l’anno, i prezzi dell’affitto contenuti o gli sgravi sulle tasse non sono più sufficienti. È ormai un ricordo lontano la fuga dei pensionati all’estero, fenomeno talmente diffuso nel decennio scorso che i vertici dell’Inps chiesero al governo di intervenire, perché - spiegò l’economista e allora presidente, Tito Boeri - «è come se il nostro Paese operasse un trasferimento verso altri senza avere un ritorno in consumi». Quindi in crescita e in gettito fiscale.