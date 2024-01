PORDENONE-UDINE - La popolazione del Friuli Venezia Giulia diminuisce a vista d'occhio. Ogni rapporto, ciclicamente, testimonia la perdita di abitanti e soprattutto la fragorosa caduta verso il basso della porzione giovane della cittadinanza. La politica prova a rispondere, stanzia milioni e milioni di euro per contrastare il calo delle nascite, rendere un po' più agevole l'acquisto di una casa, favorire la famiglia nelle sue varie declinazioni. Ma di fronte a quello che succede nel mercato privato degli affitti - ed è un assioma valido in tutta la regione - sembrano decisamente sforzi inutili. Una giovane coppia con figli, un single con un cane, una persona appena entrata nel mondo del lavoro. Tutte queste categorie, infatti, è meglio che si mettano l'anima in pace. Se la famiglia alle spalle non possiede già una casa di proprietà in più, l'affitto è quasi off limits. Porte sbarrate per una raffica di motivi che adesso iniziano a comparire anche in calce agli annunci. Come a voler dire che non ci si nasconde nemmeno più.