Superbonus 90%, ristretto per redditi bassi e senza detrazioni: quando arriva e chi ne ha diritto

Il nuovo Pnrr, con un capitolo legato ai fondi aggiuntivi del Repower Eu, porterà in dote un nuovo Superbonus al 90% per i redditi più bassi. Il contributo straordinario per le ristrutturazioni, quindi, non verrà cancellato del tutto, ma tornerà con paletti molto stringenti. In campo ci sono almeno 1,38 miliardi (nell'ambito dei massimo 4 miliardi da dedicare a interventi privati di efficientamento energetico), più almeno 3,5 miliardi per le maxi-ristrutturazioni degli edifici pubblici. In tutto il nuovo capitolo del Pnrr, che attinge ai fondi del RepowerEu e contiene anche fondi per il post alluvione in Emilia Romagna, vale in tutto 21,3 miliardi.

