VENEZIA - «Ho studiato tanto, mi sono informato da solo, ho letto i libri». Chirurgo plastico autodidatta, insomma. Così Matteo Politi ha risposto a chi gli chiedeva come avesse fatto a operare senza aver mai dato nemmeno un esame di Medicina. Anzi, senza nemmeno aver un diploma di scuole superiori. Lo ha detto martedì mattina nella caserma dei carabinieri di Mestre, dov’era stato portato prima di finire in carcere a Venezia per un mandato di cattura internazionale chiesto dalla Romania dopo che - a marzo - è diventata definitiva la condanna a 3 anni e 4 mesi per truffa e falsificazione di documenti emessa dal tribunale di Bucarest. In Romania infatti - tra marzo e dicembre 2018 - Politi si è finto medico, ingannando nove pazienti sulle proprie qualità di medico specialista in chirurgia plastica estetica, facendosi chiamare “doctor Matthey Mode” ed eseguendo decine e decine di interventi in diverse strutture sanitarie nella capitale romena, prestazioni che gli avevano permesso di racimolare decine di migliaia di euro di guadagni.