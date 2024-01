Mary, la nuova regina di Danimarca: i gioielli della Corona e quella tiara che non potrà mai lasciare i confini

Lui, Frederik X, oggi diventerà il nuovo re di Danimarca ma non indosserà la corona - perché così vuole la tradizione da metà dell'800. Lei invece, la regina Mary, potrà sfoggiare i favolosi smeraldi, diamanti, rubini e perle dei Gioielli della Corona custoditi nel maniero rinascimentale voluto da Christian IV in campagna, sotto strette misure di sicurezza. E nob solo. La regina borghese, a cui Kate Middleton sembra ispirarsi, avrà il diritto anche di indossare una tiara che non solo è tra le più preziose in dotazione alla sovrana ma possiede una caratteristica piuttosto singolare: non può superare i confini del paese scandinavo.