Frederik di Danimarca, chi è il nuovo re: l'incontro con la regina Mary in un pub e la presunta amante con cui è stato paparazzato

C'è chi pensa che la regina Marghrete di Danimarca, 83 anni, abbia deciso di abdicare dopo 52 anni di regno (comunicandolo solo 3 giorni prima) per salvaguardare la Corona. Suo figlio Frederick, che oggi diventa il nuovo sovrano, e la moglie Mary, borghese e australiana, amatissima dal popolo, erano sull'orlo del divorzio dopo lo scandalo del presunto tradimento di lui. E, si sa, una famiglia separata non fa bene all'immagine di un reale. Così oggi Frederik e Mary diventano re e regina, in barba ai gossip e alla crisi. Ma cosa è successo?