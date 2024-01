Frederik X è il nuovo re di Danimarca, oggi l'incoronazione: l'abdicazione della madre Margrethe (saputa 3 giorni prima) e perché non indosserà la corona: tutte le curiosità

Una cerimonia laica e un re senza corona. Il giorno è arrivato: oggi la Danimarca incoronerà un nuovo sovrano. Dopo l’annuncio della regina Margrethe, che alla vigilia dell’anno nuovo ha detto in diretta tv che avrebbe abdicato, sarà il figlio Frederik a prendere il suo posto: diventerà re e capo di Stato di Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe, con il nome di Frederik X. Si trasferirà al palazzo di Amalienborg, residenza ufficiale dei reali danesi a Copenaghen, con i 4 figli e Mary, che sarà la prima regina australiana, essendo nata a Hobart, in Tasmania.

Si sono incontrati in un pub di Sydney, dove il principe era andato in occasione delle Olimpiadi del 2000.

Chi è il nuovo re

Frederik, 55 anni, ufficiale militare decorato, sportivo e ambientalista, finito spesso sui rotocalchi quando era giovane, ora deve raccogliere il testimone della madre, sovrana amatissima e molto popolare, nota per le passeggiate senza scorta e le battute per strada con i cittadini. Anche per lui i sondaggi mostrano un sostegno deciso da parte del popolo danese. È noto per il suo stile informale. Come i suoi predecessori, non indosserà nessuna corona, ma la futura regina potrà utilizzare i gioielli della Corona danese, custoditi nel palazzo-fortezza di Rosenborg. Da metà dell’Ottocento, infatti, il sovrano danese non riceve materialmente una corona nel momento della successione e non viene più consacrato come succedeva invece in passato.

L'abdicazione: Margrethe II ha avvertito la famiglia solo tre giorni prima

Né il principe Frederik né gli altri membri della famiglia reale sapevano che la regina aveva deciso di abdicare, almeno non con largo anticipo. Margrethe II ha comunicato la notizia ai danesi e al mondo il 31 dicembre, durante il tradizionale discorso di Capodanno. L'erede al trono ha saputo che sarebbe diventato re il 28. A confermare l'indiscrezione al quotidiano danese Berlingske, è stata Lene Balleby, responsabile della comunicazione della Casa reale di Danimarca.

L'incoronazione

Si tratta di una proclamazione laica: la cerimonia del passaggio di consegne dalla regina Margrethe II al re Frederik X si svolgerà nel Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento. Poi ci sarà la solenne proclamazione da parte del Primo ministro, Mette Frederiksen. Dunque una proclamazione «laica», come è stata dopo l’abdicazione del re del Belgio, della regina d’Olanda e del re di Spagna negli ultimi anni. Nessuna Corona e nessun rito religioso come a Westminster Abbey per Carlo III incoronato e consacrato con olio benedetto. Anche se il 21 gennaio alla cattedrale di Aarhus ci sarà comunque una celebrazione per i nuovo sovrani officiata dal cappellano reale e vescovo della diocesi di Aarhus, Henrik Wigh-Poulsen.

Le faide con il fratello minore

Al balcone dello storico palazzo di Christiansborg ci saranno anche la sorella della nuova regina Mary, Jane Alison Stephens, e il fratello di Frederik, il cadetto Joachim. Con il fratello minore, il futuro re ha avuto dei momenti di tensione negli ultimi due anni a causa del taglio del titolo di principe per i suoi figli, diventati così solo conti, oltre a non aver mai amato il ruolo di seconda fila. Si tratterebbe quindi di un gesto di riconciliazione tra i due fratelli. E, forse, per evitare ulteriori gossip sulla faida tra cognate, sarà invece assente la seconda moglie di Joachim, Marie, che rimarrà negli Stati Uniti per seguire i figli più piccoli.

I gioielli della regina

La nuova regina Mary indosserà invece i favolosi smeraldi, diamanti, rubini e perle dei Gioielli della Corona custoditi nel maniero rinascimentale voluto da Christian IV in campagna, oltre il Nørrevold wall, sotto strette misure di sicurezza. In tutto quattro parure di gioielli di valore incalcolabile perché oltre a quello delle gemme c’è quello storico: un tesoro che non appartiene al sovrano ma all’istituzione della Corona ed è affidato alle mani di un trust, le Royal Danish Collections, che lo preservi nei secoli, di generazione in generazione. «Dal momento in cui la regina Margrethe domenica 14 gennaio firmerà l’abdicazione perderà ogni diritto di indossarli e la nuova regina Mary acquisirà all’istante il diritto di sfoggiarli: solo una regina può avere accesso al tesoro dei Gioielli della Corona», spiega il curatore delle Collezioni reali.

La regina Mary ( a cui si ispira Kate)

Ma chi è la nuova regina di Danimarca? Mary Elisabeth Donaldson nasce in Tasmania il 5 febbraio 1972. Per questo è soprannominata Maria Regina di Scozia per via delle sue origini. Mary, infatti, è figlia di John Dalgliesh Donaldson e Henrietta Clark, studiosi e accademici scozzesi, per l’appunto, trasferitisi qualche decennio fa in Tasmania. A 29 anni sposa l’uomo conosciuto in un pub di Sidney durante le olimpiadi del 2000 che – lo scoprirà dopo averci parlato per ore – oltre a essere un supporter della squadra di vela danese è anche il principe ereditario del Paese scandinavo. «La prima volta che ci siamo incontrati ci siamo stretti la mano - ha raccontato in passato durante un'intervista - Non sapevo che fosse il principe di Danimarca. Mezz'ora dopo, qualcuno venne da me e mi disse: 'Sai chi sono queste persone?». Nel 2003 Frederik ha fatto la proposta di nozze chiedendo la mano di Mary regalandole un diamante taglio smeraldo caratterizzato da un design che, secondo quanto riferito, ricalcava la bandiera danese, espressione di eleganza, raffinatezza e contemporaneità. Nel 2010 il re della moda Karl Lagerfeld svelò un piccolo segreto, rivelando che Mary di Danimarca, moglie di Frederik X, era la donna a cui Kate Middleton si era sempre ispirata per i suoi look iconici. D'atronde la stampa le ha spesso definite «Royal sisters».