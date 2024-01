Mary di Danimarca, chi è la nuova regina (che ha conosciuto il principe in un pub): Kate Middleton si ispira a lei per i suoi look

Nel 2010 il re della moda Karl Lagerfeld svelò un piccolo segreto, rivelando che Mary di Danimarca, moglie di Frederik X, era la donna a cui Kate Middleton si era sempre ispirata per i suoi look iconici.

D'atronde la stampa le ha spesso definite «Royal sisters». E, in effetti, mai definizione fu più azzeccata. Ma la verità è che Mary con la sua storia ha fatto da apripista alle principesse borghesi d’Europa e ora si appresta a diventare regina consorte di Danimarca prendendosi finalmente la scena. Il 14 gennaio, lo stesso giorno in cui Margrethe II annuncerà l'abdicazione (la prima in Danimarca dopo 500 anni), salirà al trono con il consorte.

Il principe conosciuto in un pub

Mary Elisabeth Donaldson nasce in Tasmania il 5 febbraio 1972. Per questo è soprannominata Maria Regina di Scozia per via delle sue origini. Mary, infatti, è figlia di John Dalgliesh Donaldson e Henrietta Clark, studiosi e accademici scozzesi, per l’appunto, trasferitisi qualche decennio fa in Tasmania. A 29 anni sposa l’uomo conosciuto in un pub di Sidney durante le olimpiadi del 2000 che – lo scoprirà dopo averci parlato per ore – oltre a essere un supporter della squadra di vela danese è anche il principe ereditario del Paese scandinavo. «La prima volta che ci siamo incontrati ci siamo stretti la mano - ha raccontato in passato durante un'intervista - Non sapevo che fosse il principe di Danimarca. Mezz'ora dopo, qualcuno venne da me e mi disse: 'Sai chi sono queste persone?». Nel 2003 Frederik ha fatto la proposta di nozze chiedendo la mano di Mary regalandole un diamante taglio smeraldo caratterizzato da un design che, secondo quanto riferito, ricalcava la bandiera danese, espressione di eleganza, raffinatezza e contemporaneità.

Le nozze

Mary e Frederik si sono sposati il 14 maggio 2004 al Palazzo di Fredensborg a Copenaghen. La Donaldson, per l’occasione, ha indossato un abito nuziale creato dallo stilista danese Uffe Frank, caratterizzato da ventiquattro metri di seta duchessa e organza, decorazioni di due metri di pizzo e uno strascico record da otto metri. Il velo apparteneva alla suocera, la ormai ex regina Margrethe. Come testimoni, Mary ha scelto le sue due sorelle, Jane e Patricia, e la sua migliore amica e annunciatrice radiofonica Amber Petty.

I quattro figli

La coppia è molto amata dai sudditi. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Cristiano, nato nel 2005, Isabella, arrivata nel 2007 e i gemelli Vincent e Josephine, venuti al mondo nel 2011. Mary continua a essere apprezzata per la sua grazia, per la sua educazione ed eleganza. Oltre al paragone con Kate Middleton, la Donaldson è stata spesso associata ad altre figure iconiche come Lady Diana e Jacqueline Kennedy e, in passato, ha posato per riviste di moda di prestigio come ‘Vogue’ e ‘Australian Women’s Weekly’. Mary è anche la madrina di battesimo di Estella, la figlia di Victoria di Svezia, classe 2012.

La crisi con il marito e l'abdicazione

Il prossimo 14 maggio per Mary e Frederik saranno 20 anni di matrimonio e la regina Margrethe II ha fatto sì che la coppia non si sfasciasse prima di arrivarci, abdicando a sorpresa e in diretta televisiva durante il suo discorso di fine anno al Paese. «Lo ha fatto per non far scappare Mary», sostengono gli esperti sulla stampa danese: investendo la coppia del compito di regnare prima del tempo (ovvero prima della sua morte) perché abbandonasse ogni ipotesi di separazione. Mary è l’unica in grado di eguagliare la quota di consenso che spetta alla regina, sempre compresa tra l’80 e il 90 per cento: l’85% dei danesi si è espresso in suo favore appena un mese fa. Una conferma del fatto che ovunque poggi la corona, la popolarità della monarchie europee è in mano a principesse e regine borghesi.

Le origini borghesi

Come la “collega” e coetanea Letizia Ortiz, 51enne moglie del re Felipe di Spagna, anche Mary prima di inciampare in un destino da fiaba era una donna di estrazione borghese con una laurea in tasca e una carriera avviata (Letizia era giornalista, lei consulente finanziaria). Mary ha assunto il suo ruolo come una professione, conscia del fatto che unirsi ai reali comportasse l’assunzione di precisi obblighi, anche in fatto di abbigliamento: «Molto presto mi è stato chiaro che venivano nutrite aspettative in merito al cosa avrei indossato perché vestissi in modo appropriato a ogni evento», ha raccontato in passato al Financial Times.

La "sorellanza" con Kate

Mary non è mai stata popolare come Kate Middleton né altrettanto capace di scatenare un effetto copia che porti al sold out dei capi che indossa, ma prima di lei ha imparato a distinguersi per outfit vincenti ottenuti miscelando etichette scandinave - Ganni, By Malene Birger, Ole Yde – brand dal prezzo democratico e capi di alta moda. Prima di Kate ha capito l’importanza di avere una personal stylist, Anja Camilla Alajdi, e prima di Kate ha scelto di vestire più volte uno stesso capo in un’ottica di sostenibilità; mecenate della ONG danese Global Fashion Agenda, è relatrice del Copenhagen Fashion Summit e sostenitrice del second hand: "L'upcycled ha mercato perché ha valore, perché racconta la storia del prodotto: chi lo ha indossato, da dove viene, qual è il suo viaggio".

I look iconici

Mary è considerata una risorsa nazionale a cui è stato riconosciuto proprio il merito di aver preso sul serio «l’attività di diventare reale». Elegantissima, riesce a passare con gran facilità da un tailleur pantalone a un copricapo da Ascot, ed è sempre super chic. Forse non c'è da meravigliarsi, quindi, che Kate e Mary spesso finiscano per rispecchiarsi l'un l'altra con le loro mise. In alcuni casi le abbiamo persino avvistate con lo stesso identico abito in occasioni separate. Altre volte, invece, si rivolgono a griffe diverse per un risultato simile, sia che si tratti di power suit rosa, un vestito rosso o un abito a pois con cintura.