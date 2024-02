Marco Mengoni primo co-conduttore di Sanremo 2024, chi è: vita privata, orientamento sessuale, dismorfismo, carriera

Marco Mengoni è co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024. Il cantante, vincitore dell'ultimo Festival con "Due vite", torna sul palco dell'Ariston nell'inedito ruolo di spalla di Amadeus. Mengoni, inoltre, sarà anche super-ospite della serata, allietando il pubblico con alcuni dei suoi più grandi successi.

«A Sanremo vado a fare qualcosa che non faccio di solito, sto studiando come se fosse un esame all'università, poi il festival è imprevedibile e si ama anche per questo», ha dichiarato l'artista di Ronciglione qualche giorno fa al Tg1.