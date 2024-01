Il conto, salatissimo, il maltempo lo ha presentato sia la scorsa estate, quando il picco è stato raggiunto con la doppia grandinata che in poche ore ha distrutto i tetti la sera del 24 luglio, sia in autunno. E improvvisamente le famiglie del Friuli Venezia Giulia si sono accorte di essere totalmente indifese contro gli eventi atmosferici estremi, fenomeni sempre più frequenti sul nostro territorio. Sì, perché se molti passi avanti sono stati compiuti nei confronti delle norme di protezione contro i terremoti, la stragrande maggioranza delle case del Friuli Venezia Giulia non è assicurata contro una minaccia molto più frequente: il maltempo "moderno", quindi i fortunali sempre più forti e la grandine di dimensioni record.