Letizia Ortiz, l'ex cognato Jaime del Burgo confessa: «Ero l'amante della regina, sognavamo di scappare insieme». E pubblica una foto prova (che poi cancella)

I Windsor (stranamente) questa volta non c'entrano. Il gossip, stavolta, riguarda un'altra famiglia reale: quella spagnola. E più precisamente la regina Letizia Ortiz, protagonista (suo malgrado) di un libro scandalo in cui viene raccontata - con tanto di foto rivelatrici - la lunga storia d'amore che la sovrana avrebbe avuto con il suo ex cognato, Jaime Del Burgo, 53 anni. Relazione che - udite, udite - sarebbe continuata anche quando Letizia era già sposata con Felipe di Spagna, nel 2004.