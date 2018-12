Letizia Ortiz "ricicla" l'abito vintage della suocera ed è regina di stile

di Paola Del Vecchio

MADRIDPrima che Letizia diventasse regina consorte dell'intera Spagna, pochi cool hunter si erano soffermati sulla sua eleganza. Poi sono venuti i trionfi nei duelli di stile, come il celebre colpo basso sferrato a giugno a Melania Trump, eclissata a Washington indossando lo stesso modello che era stato sfoggiato in altro colore dalla first lady solo pochi giorni prima. O il total look giallo, col cappellino a media tesa esibito alla corte di Elisabetta II, che ha fatto impallidire la stessa Kate Middleton.INFLUENCERCome modello di eleganza da imitare, la sovrana si è consacrata come It-Lady e influencer globale. Ma che fatica! Con i sudditi che le fanno le pulci al guardaroba e i conti in tasca. Nel 2018 ha partecipato a 150 atti istituzionali, tre visite di Stato e un'infinità di udienze alla Zarzuela. Una sfilata no stop in cui ha impressionato con nuove creazioni dei suoi stilisti preferiti, anzitutto Felipe Varela, ma anche ripetendo spesso vecchi modelli combinati con accessori nuovi, rigorosamente made in Spain.Dai modelli rosso fiamma di Roberto Torretta, alle firme della grande tradizione spagnola come Angel Schlesser o Pedro del Hierro, alla rivoluzione di stile inaugurata con l'abito da gala tempestato di perle e profondi spacchi dell'avanguardista Ana Locking riservato alla visita del presidente del Portogallo, Rebelo de Sousa.LE COLLEZIONI«Il look della regina Letizia è tutto una dichiarazione d'intenti, per dire che la moda spagnola importa», assicura la direttrice esecutiva dell'Associazione di creatori di moda di Spagna (Acme), Pepa Bueno. Le sue preferite, le scarpe Magrit, Lodi o Menbus anche quando indossa capi di Hugo Boss, con Giorgio Armani lo stilista straniero prediletto. Ambasciatrice di marchi emergenti, come l'iberica Sweet Matitos - la cui collezione autunno/inverno 2018 è ispirata alle amazzoni, con frustino incluso - o Intropia, Letizia ha dedicato omaggi a Matilde Cano. E, con la stessa naturalezza, esibisce bluse di Zara da 29 euro.LA SFIDAAl pari del colosso tessile, la ex giornalista della Cnn è specchio del dinamismo e della crescente influenza della moda spagnola su quella italiana. Confermata dalle cifre: se nel 2000 l'Italia era il terzo maggiore cliente della moda spagnola, destinataria di 893,7 milioni di export, nel 2016 è passata al secondo posto, dopo la Francia e davanti al Portogallo, con 2,252 miliardi di euro. Le esportazioni di calzature nel 2017 hanno raggiunto i 296,4 milioni di euro (+ 4%). Nel settore delle confezioni, la Spagna ha esportato in Italia 1,290 miliardi di euro (+ 7,14% rispetto al 2016).LA TRASFORMAZIONECome Meghan Markle insegna, la trasformazione di doña Letizia in nuova icona di stile ha spazzato via l'idea obsoleta del lusso implicito nella moda delle case reali. Ai primi di dicembre la monarca ex plebeya ha di nuovo sorpreso tutti indossando un abito midi low cost di Asos (costo inferiore a 100 euro) durante la visita al Teatro Real di Madrid assieme al presidente cinese Xi Jinping e consorte, Pen Liyan. Abito fast fashion impreziosito da scarpe in tinta nude di Magrit e giacca di Carolina Herrera. E siccome la discrezione resta una qualità irrinunciabile per qualunque membro di rango reale, a parlare per lei sono gli abbinamenti e i colori. Il rosso passione, simbolo del regno di Felipe VI, l'ha riservato anche per la sessione commemorativa dei 40 anni della Costituzione in Parlamento, per lanciare un eloquente messaggio ai repubblicani, in preoccupante aumento nel recalcitrante reame. La stessa sera è apparsa splendida al concerto per l'anniversario, con un seducente e profondo décolleté semitrasparente sul tono blu notte, opera di uno stilista rimasto anonimo. Ma, con i suoi look più glam è andata oltre ed ha salutato il 2018 riciclando un abito rosso appartenuto e più volte indossato dalla suocera Sofia di Grecia negli anni Ottanta, rispolverato dai fondi d'armadio nientemeno che per la consegna dei Premi nazionali dell'Industria della moda. Un modello nel suo colore feticcio, stretto in vita con gonna midi vaporosa e maniche a palloncino.APRIPISTATanto è bastato perché anche Vogue Usa le dedicasse un servizio come pioniera nel riciclaggio di abiti della regale suocera. Sì, perché se anche Kate Middleton e Meghan Markle hanno finora preso in prestito alcune delle gioie della Corona, la regina Letizia ha fatto da apripista per una tendenza che di certo si imporrà in tempi di magra e di trasparenza imposta alle casse della monarchia. E di buono c'è che anche l'erede al trono Leonor e la sorella Sofia potranno contare, da qui a 30 anni, sul guardaroba chic dell'elegante genitrice.