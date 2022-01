Letizia di Spagna con l'abito vintage della suocera firmato Valentino: la "pace" con Sofia a colpi di look

Che con la suocera si vada d'accordo o meno, sfruttare i suoi look può essere una buona idea: certo, se è colmo di capi firmati è meglio. Sembra pensarla così Letizia di Spagna, che ha ancora una volta attinto dal guardaroba vintage della regina Sofia per un ricevimento con il corpo diplomatico spagnolo. La consorte di re Felipe ha sfoggiato un due pezzi Valentino con blusa a fiori e maxi gonna verde smeraldo, già indossato dalla suocera nel corso di una visita in Germania nel 1977, accessoriandolo con una cintura rosa.

Il precedente

E non è nemmeno la prima volta: per il Natale del 2018 queen Letizia "pescò" sempre dal reale guardaroba di Sofia un abito rosso anni Ottanta il che fu interpretato dai più come un gesto di pace visto che le due erano state protagoniste di un litigio abbastanza virulento a Pasqua. Il motivo del contendere? L'educazione delle figlie di Letizia e Felipe: la regina madre si sarebbe intromessa troppo a parer della nuova, che le impedì di fare una foto con le nipoti nella cattedrale di Palma di Maiorca. Dissapori archiviati se Sofia ora le permette di scegliere gli outfit direttamente dal suo armadio. Così Letizia si conferma regina di stile e di sostenibilità solo che mentre noi comuni mortali spulciamo ore nei negozi vintage alla ricerca della chicca perfetta lei ha la fortuna di avere un intero archivio in casa.