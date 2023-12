Lavinia Mennuni, senatrice FdI: «La maternità diventi cool, la massima aspirazione deve essere fare figli»

La senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni ha parlato così a Coffee Break su La 7 del calo demografico in Italia: «Penso sia giusto quello che la mia mamma mi diceva ‘ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia puoi fare quello che vuoi ma non dimenticare che la prima deve esser quella di diventare mamma, dobbiamo fare in modo che essere madri possa diventare cool per le diciottenni di oggi».