Jesolo. Concessioni, l'ex sindaco Martin guida gli "esclusi": «Faremo ricorso al Tar per difendere i proprietari dei chioschi e delle seconde case»

JESOLO - È Renato Martin il nuovo presidente del Consorzio Stabilimenti Centrali, la società cooperativa che rappresenta i concessionari uscenti dei consorzi balneari compresi tra piazza Brescia e piazza Mazzini. Dopo le dimissioni dal Cda dell'ex presidente Michele Fontebasso e di un altro componente, ieri mattina l'assemblea si è riunita per votare i nuovi consiglieri, ovvero Damiano Mengo, titolare di un chiosco, in passato più volte seduto in Consiglio comunale come rappresentante del Pd, e Alessandro Simonetto, altro voto noto per essere il presidente di Fimaa-Confcommercio Venezia.

L'assemblea ha quindi nominato il nuovo presidente, votando all'unanimità il nome dell'ex sindaco e attuale capogruppo di opposizione che ora guiderà la società che rappresenta i concessionari uscenti, gli stessi che hanno la titolarità delle concessioni fino al 30 aprile. Poi la concessione passerà nelle mani della Cbc srl, la società formata dalla famiglia Moretti Polegato, dagli albergatori Menazza e dall'imprenditore Alessandro Berton, che si è aggiudicata il percorso di evidenza pubblica con il punteggio di 100/100 e che ha già presentato istanza per l'anticipata occupazione.