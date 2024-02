Irpef a tre aliquote, arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: No-tax area per i lavoratori dipendenti sale a 8.500 euro

Via all'Irpef a tre aliquote, ecco la guida dell'Agenzia delle Entrate. Riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3, detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, riduzione dell'ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro e abrogazione dell'agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (Ace). Arrivano le istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sul primo modulo della riforma fiscale.