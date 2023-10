Influenze, è boom di casi: ogni settimana 80mila casi (e non ci si può vaccinare). Ecco quali sono i sintomi

Siamo stati così a lungo concentrati sulla stagione influenzale che verrà, che in molti abbiamo dimenticato quanto possano essere altrettanto fastidiosi i virus “cugini”. Ma loro non ci hanno dimenticato tanto che nelle ultime due settimane si è verificato un vero e proprio boom delle cosiddette sindromi simil-influenzali. «In questi ultimi 10-15 giorni abbiamo registrato un picco di infezioni parainfluenzali, per lo più influenze intestinali», conferma Giovanni Cirilli, il segretario Regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) Lazio. Crampi e dolori addominali, malessere generale, perdita di appetito, febbre, dolori muscolari e mal di testa sono i sintomi più comuni, che possono durare qualche giorno ma che possono lasciare qualche strascico anche per un paio di giorni dopo la guarigione. «Questo è in effetti il periodo di massima diffusione di questi virus: complici le scuole e, in assenza delle misure di contenimento del Covid, si diffondono con più facilità», aggiunge.