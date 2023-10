Influenza intestinale, è boom di casi: 80mila a settimana. Sintomi, come riconoscerla e quanto dura

Boom di casi per l'influenza intestinale. In questo periodo "possiamo stimare 60-80mila casi a settimana di forme parainfluenzali, un terzo delle quali riguardano proprio stomaco e intestino". E' il trend descritto all'Adnkronos Salute dal virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'università Statale e direttore sanitario dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano.