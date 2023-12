PADOVA - È spirato sul vialetto di casa accasciandosi sul pacco che conteneva i doni delle festività natalizie che voleva consegnare di persona. A perdere la vita Ubaldo Turco, 72 anni, da anni residente in via Talete nel quartiere Chiesanuova. Il settantaduenne l’altra sera intorno alle 23 era uscito dalla sua abitazione per recarsi alla pizzeria Arizona, a qualche centinaio di metri di casa, che frequentava abitualmente più volte la settimana.

Turco aveva con sé uno scatolone che aveva riempito con piccoli doni da offrire ai suoi amici, ai camerieri e ai titolari: anche con loro i rapporti infatti erano ormai di amicizia. L’uomo, che da tempo soffriva di una cardiopatia, è arrivato vicino alla sua auto, ha aperto lo sportello ma quando ha sollevato il pacco il suo cuore non ha retto e si è accasciato a terra molto probabilmente morendo all’istante.