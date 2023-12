Sul treno Frecciarossa coinvolto domenica sera nel tamponamento con un regionale all’altezza di Faenza, lungo la linea ferroviaria Bologna Rimini, viaggiavano anche nove musicisti dell’orchestra giovanile la Rejoussance, diretta da Elisabetta Maschio. I nove ragazzi e Luca Giabardo, fotografo e genitore accompagnatore, erano reduci da un meeting con concerto finale cui avevano preso parte a Lanciano. Domenica avevano preso il treno a Pescara alle 17.10, al termine di un weekend fatto di musica e relazioni umane, splendido fino a quell’urto spaventoso. Che è stato tale per loro ma forse ancor più per le famiglie in attesa a casa, fra incertezza e notizie che si susseguivano una dopo l’altra. Così fra paura, valigie cadute, cambi di treno e tanti punti di domanda l’odissea dei ragazzi, che erano attesi per le 22 a Mestre, si è protratta fino alle 4 del mattino. Quando, almeno per loro, c’è stato il lieto fine. Anche perché sono usciti tutti sani e salvi dall’esperienza.