Le razze non esistono e il razzismo - se non fosse una tragedia - è una barzelletta. Nell'attuale, scomposto ed esplosivo calderone delle tesi che vorrebbero suggerire una certa quale supremazia di alcuni gruppi sociali su altri una delle voci più limpide e pacate, in grado di sciogliere dubbi e disinnescare tensioni, viene dal Polesine. È quella di Guido Barbujani (Adria, 1955), scienziato e scrittore e attualmente ordinario di genetica all'Università di Ferrara, diventato famoso per saggi come "L'invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana", "Europei senza se e senza ma. Storie di neandertaliani e di immigrati", "Sono razzista ma sto cercando di smettere". Lavori che, fra altri, gli hanno fatto vincere il Premio Napoli con la seguente, illuminante motivazione: "Guido Barbujani si è segnalato per la sua opera di divulgazione scientifica, che ha avuto come oggetti l'evoluzione umana e il tema delle "razze"; nonché per la sua produzione narrativa, tra fiction, autobiografia e documento. Per entrambe le vie, ha fornito al dibattito culturale utili antidoti a pericolose tendenze ideologizzanti e pseudo-scientifiche".