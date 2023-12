VENEZIA - Hanno colonizzato a migliaia porte, portoni e pure pareti delle case veneziane. Ora si scopre senza le necessarie autorizzazioni. Tutte abusive. Sono le cassettine esterne per le chiavi, quelle che spopolano tra affitti turistici o seconde case. Usate soprattutto per i check in fai da te, ultimamente sono salite agli onori della cronaca lagunare anche per essere state scassinate da ladri e balordi che così si sono introdotti in alcune abitazioni per fare razzia. Tema dibattuto in città, di recente portato all'attenzione anche della Soprintendenza di Venezia. E la notizia di ieri è proprio l'intervento della Soprintendenza, che ha richiamato il Comune per la mancata «autorizzazione paesaggistica» di questi dispositivi, sollecitando una «linea comune di installazione a tutela del decoro della città». Questione che non riguarda solo Venezia, la diffusione delle cassettine porta chiavi. Ma che nella città lagunare, tutelata dall'Unesco, dove tutto deve essere autorizzato, inevitabilmente si complica.