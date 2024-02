Fiorello co-conduttore della Finale di Sanremo 2024, chi è lo showman? Età, carriera, vita privata e la polemica su John Travolta

E niente, Fiorello “ci casca” ancora. Anche questo anno Amadeus è riuscito a portarlo a sanremo. Il comico è infatti co-conduttore dell'ultima serata del Festival. Ma anche nelle scorse serate non è riuscito a star lontano dal palco, Aristonello o Ariston che sia.

Scaletta della Finale Sanremo 2024, da Fiorello co-conduttore a Roberto Bolle: ecco cosa vedremo stasera sul palco dell'Ariston

La sua gag (e le polemiche a seguire) con John Travolta che balla il “ballo del qua qua” rimarrà nella storia del Festival e non solo, noi non lo dimenticheremo mai. Scopriamo qualcosa in piu' su Fiorello.