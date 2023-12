Possessivo. Assillante. Insofferente verso ogni rifiuto. Determinato a tenerla ed averla sempre sotto controllo. Tassello dopo tassello, messaggio dopo messaggio, prende sempre più forma il carattere profondamente ossessivo e intimamente violento con cui Filippo Turetta viveva il rapporto con Giulia Cecchettin, soprattutto dopo la fine del loro fidanzamento.

Come era Filippo con Giulia? Le rivelazioni della sorella Elena Cecchettin

La conferma di questa relazione malata, contaminata da un'ansia di controllo totale, viene soprattutto dalla sorella di Giulia, Elena Cecchettin. «Lui non mi piaceva molto, era assillante. Non lo conoscevo bene, era uno che stava sulle sue, però spesso, quando Giulia non gli rispondeva, mi scriveva perché non accettava che lei stesse con me o con le amiche e non con lui. Io quando lui si comportava in questo modo ero categorica: no, stiamo insieme io e lei, non puoi metterti in mezzo. Ma lui non sentiva ragione e non sembrava capire che quell'atteggiamento era sbagliato».

Atteggiamento morboso e assillante: i messaggi



La conferma di questo atteggiamento morboso e assillante si ritrova nell'ultimo scambio di messaggi proprio tra Filippo ed Elena reso noto l'altra stasera nella trasmissione tv "Chi l'ha visto". Siamo a qualche settimana dal tragico ultimo incontro tra i due ex fidanzati. Filippo scrive ad Elena: "Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?". Di fronte alla secca risposta negativa di Elena, "No", il ragazzo non arretra, anzi torna alla carica, alzando i toni: "Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata dille almeno che le ho scritto".



Elena cerca di calmarlo, di frenare questa sua ansia di controllo. Vuole anche difendere la sorella, metterla in qualche modo al riparo da tanta insistenza e insofferenza: "Filippo dalle un attimo di respiro", risponde Elena, ma Turetta non ci pensa proprio e per tutta risposta, sbotta: "Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata. Grazie".