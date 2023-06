Emanuela Orlandi, domani sono 40 anni dalla sua scomparsa: depistaggi e indagini ma non c'è (ancora) una verità

Sono passati 40 anni dal giorno in cui la giovane Emanuela Orlandi non ha fatto ritorno a casa: sparita nel nulla. Rapita, uccisa, merce di scambio per chissà quale efferato patto criminale: la verità è ancora ben lontana. Durante tutti questi anni sono tantissime le indagini avviate dalla procura di Roma e dalle forze dell'ordine, ma solo in un paio di casi si è avuta la sensazione di essere più vicini alla realtà dei fatti. La figlia dell'alto dipendente del Vaticano è scomparsa senza lasciare traccia dal 22 giugno 1983 quando aveva appena 15 anni. Indagini, sospetti pesanti, depistaggi, che hanno portato a una altalena di speranze e delusioni.