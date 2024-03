L'attesa è stata lunga, ma ora il decreto per i nuovi ecobonus destinati a auto, moto e veicoli commerciali è all'ultimo step, quello della firma della presidenza del Consiglio. Il piano da 950 milioni, annunciato già nei mesi scorsi dal ministro Urso, ha subìto una rimodulazione che ha visto includere gli avanzi degli incentivi del 2023, che inizialmente non erano finiti nella dote totale, e solo parte di quelle stanziate per il 2024. L'impianto resta comunque quello preannunciato: gli incentivi arriveranno a 13.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 30mila euro. Le misure sono all'interno della bozza del Dpcm di cui ha preso visione il Sole-24 Ore.