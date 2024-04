Incentivi auto 2024, obbligo di tenere il veicolo acquistato almeno un anno: ecco quando arrivano (e le simulazioni)

I beneficiari dei nuovi incentivi auto dovranno mantenere il veicolo acquistato per almeno un anno per quanto riguarda le persone fisiche e per almeno due anni nel caso di persone giuridiche. È quanto emerge dalla bozza del decreto riportata dal Sole24 ore. «Il decreto è stato pubblicato, nel senso che avendo conseguito la firma di tutti i dicasteri interessati è di fatto pubblico, però il piano incentivi scatterà quando avremo il via libera definitivo tra qualche settimana».

I tempi

Per renderlo effettivo ci vorrà però almeno un mese. Gli incentivi che arriveranno a 13.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 30mila euro per un ammontare complessivo di 950 milioni non arriveranno prima di maggio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dato il via libera ma manca ancora il passaggio a Palazzo Chigi. Poi ci saranno le verifiche della Corte dei Conti che avrà al massimo un mese di tempo per i suoi controlli.

Le simulazioni

Il piano prevede, senza rottamazione, un contributo di 6mila euro nella fascia 0-20, 4mila nella fascia 21-60. Gli importi variano se si rottama un veicolo e le sue caratteristiche, tra cui età e inquinamento.Rottamando un Euro 4 si potrà beneficiare di 9mila euro nella fascia 0-20, 5.500 nella 21-60 e 1.500 nella 61-135. Con un Euro 3 si passa a 10mila euro, 6mila e 2mila euro. Con un Euro 0, 1 o 2 c’è un salto, rispettivamente, a 11mila euro, 8mila e 3mila euro.

La soglia massima

Per tutti questi incentivi è prevista una soglia di prezzo massimo del modello acquistabile, Iva esclusa, fissata a 35mila euro nelle fasce di emissione 0-20 e 61-135 e a 45mila euro in quella intermedia 21-60. Nel caso delle prime due fasce di emissione scatta la maggiorazione del 25% per singoli componenti di un nucleo familiare con Isee sotto 30mila euro, arrivando quindi fino a 13.500 euro per le auto elettriche. Per i redditi bassi c’è in più la possibilità di accedere anche rottamando un Euro 5 e in questo caso il bonus è di 8mila euro nella fascia 0-20 e di 5mila in quella 21-60.