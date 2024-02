MESTRE - Conto svuotato. La truffa del finto Sms continua a colpire e stavolta, a farne le spese, è stato un pensionato di Favaro Veneto che, pur avendo intuito che qualcosa non stava andando per il verso giusto tanto da rivolgersi alla polizia, alla fine c'è cascato e si è visto soffiare via dal conto corrente bancario quasi 15mila euro. Tutto quello che aveva messo da parte.