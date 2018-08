«Vincerai concorso», aspirante prof â€‹raggirata dalla maga: conto svuotato

di Marco Agrusti

PORDENONE - Precaria, giovane, innamorata del suo lavoro. Davanti, una strettoia, rappresentata da unche le serviva per ottenere lasognata da tutta la vita. Una storia come tante, che arriva dalla provincia di. Ma che a un certo punto svolta e prende un'altra piega, dai contorni drammatici. La pressione si fa insopportabile, la voglia di superare l'esame più importante di tutta la vita è spasmodica. E Grazia - il nome di fantasia serve a tutelare la privacy della protagonista - cede alla tentazione di conoscere in anticipo l'esito della sua impresa. La giovane vuole una specie di superpotere, desidera sapere cosa le riserverà il futuro. Così legge un, contatta unache riceve (anche) a Pordenone, in un piccolo appartamento. La prima telefonata le corrobora l'animo, rinforzando le sue speranze: «Ci conosciamo e lei passerà