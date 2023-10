Chris Hemsworth e l'Alzheimer, l'attore di Thor rivela: «Ho cambiato vita. Allenamento, sonno e bagni di chiaccio», ecco le cure a cui si sottopone

«Pensi costantemente che vivrai per sempre, soprattutto da giovane, ma la vita sa sempre come sorprenderti». E' successo a Chris Hemsworth, l'attore di Hollywood, 40 anni, noto per aver interpretato Thor nei film della Marvel. Una diagnosi choc gli ha fatto vedere la vita sotto una prospettiva diversa da quando ha scoperto che potrebbe essere incline al morbo di Alzheimer. L'attore ha ricevuto la diagnosi choc dopo aver effettuato un test genetico. Il test ha rivelato che ha due copie del gene APOE e4, che è collegato ad un aumento del rischio di questa malattia debilitante.