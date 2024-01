MONTEBELLUNA (TREVISO) - Su 1500 piccole imprese del territorio di Asolo e Montebelluna soffia vento di chiusura. Un approfondito studio, condotto dalla Confartigianato di Asolo e Montebelluna, 24 Comuni in tutto, in collaborazione con Oderzo, è stato presentato ieri in città ed è stato oggetto poi, in serata, di un dibattito fra amministratori alla Fornace di Asolo. In luce un dato allarmante: sulla base degli elementi raccolti e analizzati dal direttore Andrea Faloppa si stima che nei prossimi 5 anni le aziende individuali (in totale 9.472) potrebbero diminuire del 15,39%, con la perdita potenziale di 1.458 ditte. Una previsione comunque meno nera rispetto a quella della Marca, dove potrebbe cessare il 19,29% delle ditte individuali.