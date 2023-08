ROVIGO - Altri gioielli della città finiscono all'asta. Gioielli preziosi, visto che si tratta gli stabili che ospitano la scuola Sichirollo, una vera e propria istituzione che accompagna i bambini dal nido alla terza media, nonché degli impianti sportivi retrostanti, dove da sempre si formano calcisticamente i ragazzi del Gruppo sportivo Duomo, altra istituzione cittadina, ma in ambito sportivo. Che fra l'altro ha iniziato i propri festeggiamenti per il primo mezzo secolo di attività, rappresentando uno dei più floridi vivai del calcio giovanile non solo rodigino.

L'udienza della procedura di esecuzione immobiliare, dinnanzi al giudice dell'esecuzione Marco Pesoli, si è tenuta il 9 giugno scorso, con l'emissione dell'ordinanza di vendita senza incanto di due lotti, il primo che comprende la struttura scolastica che si articola in quattro edifici oltre palestra e centrale termica, oltre 6.300 metri quadrati di superficie, oltre alla parte di giardino e parcheggio, che ha un prezzo a base d'asta di 3,5 milioni, con offerta minima di 2.647.500 euro, e quello degli impianti sportivi, che comprende il campo da calcio a 11 e a 5, due campi da padel e una porzione del campo da calcio a 8, l'altra porzione è su terreno della parrocchia, con un prezzo a base d'asta di 164mila euro e con offerta minima a 123mila.