Brenda Lodigiani, la comica del Gialappa Show: «Sono fiera delle mie origini sinti. Ho passato l'infanzia in un campo rom»

Annalisa, Orietta Berti ma anche l'androide Ester Ascione. Sono alcui dei personaggi di Brenda Lodigiani la comica atterrata ora sul pianeta Gialappa's Show su Tv8. Ma Brenda non è capace solo di far ridere. E lo ha dimostrato scrivendo il suo primo romanzo, Accendi il mio fuoco. «Non volevo per forza scrivere qualcosa di divertente».