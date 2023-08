Il conto alla rovescia è cominciato: 790 giorni per avere il nuovo palazzetto del Bosco dello Sport. Venerdì è stato il giorno decisivo: da una parte il finanziamento della Cassa depositi e prestiti che colma l'ultimo gap economico da coprire, dall'altra l'affidamento dei lavori all'unica cordata di imprenditori che si era presentata alla gara. Dunque da adesso scatta il timer: 45 giorni per la progettazione esecutiva (che costerà due milioni) e altri 745 per l'esecuzione dei lavori. Se il cronoprogramma venisse rispettato con rigore svizzero (quindi al netto di imprevisti e ritardi) la città potrebbe avere la sua nuova arena da diecimila posti nell'autunno del 2025. Le variabili in gioco sono tante, difficile che si riesca a spaccare il minuto nel rispetto dei tempi. Ma comunque il termine ultimo non è poi così distante, come spiega l'assessore al Bilancio Michele Zuin: «Vogliamo rispettare la scadenza dei termini previsti dai cantieri del Pnrr - commenta - l'obiettivo, dunque, è finire entro il 31 dicembre 2026. Non sarebbe per niente male, però, concludere in anticipo: sull'arena siamo molto più avanti rispetto agli altri progetti».