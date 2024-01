Azouz Marzouk sta con Olindo Romano e Rosa Bazzi. Nell'udienza del primo marzo davanti alla seconda sezione penale della Corte d'appello di Brescia, il tunisino si assocerà alla richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba presentata dal sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser. «Sono soddisfatto, perché sono stato il primo a sostenere questa tesi. Ma non mi hanno creduto e per questo sono anche mandato a giudizio», si è sfogato con il suo legale Luca D'Auria, che lo assiste insieme alla collega Solange Marchignoli. Pur vivendo in Tunisia, è tornato in Italia con la sua nuova famiglia per trascorrere le vacanze di Natale e probabilmente si tratterrà proprio per presenziare all'udienza a Brescia.