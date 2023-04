Mafia, pluripregiudicato «pericoloso»: sorvegliato speciale e sequestro di 420mila euro e di un immobile

VICENZA - Un decreto di Sorveglianza Speciale Antimafia per due anni, e il il sequestro preventivo di un immobile nel comune di Caltrano (Vicenza) sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Vicenza, in esecuzione di un decreto del Tribunale di Venezia nei confronti di un pluripregiudicato residente nella località berica. Le indagini prendono avvio da un'attività di polizia giudiziaria eseguita dalla compagnia della Guardia di Finanza di Schio nell’estate 2021 che ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo di oltre 420.000 euro, per reati di evasione e frode fiscale, nei confronti – tra gli altri - del pluripregiudicato destinatario delle odierne misure.