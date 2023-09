Alzheimer, le nuove cause: dallo smog all'ipertensione. È emergenza: entro il 2050 in Italia 2,3 milioni di casi

Entro il 2050 in Italia potrebbero vivere 2,3 milioni di persone affette da demenze come la malattia di Alzheimer, circa 800 mila in più rispetto a oggi. Si tratta, però, di una traiettoria che potrebbe essere modificata: fino al 40% di questi casi potrebbe essere infatti ritardato o evitato del tutto intervenendo sui principali fattori di rischio. È con questo messaggio che la Federazione Alzheimer Italia e Alzheimer's Disease International hanno lanciato la dodicesima edizione del Mese Mondiale dell' Alzheimer, che si celebra a settembre, chiedendo ai governi di tutto il mondo di rafforzare il finanziamento sui principali fattori di rischio per la demenza e le strategie di contrasto alla loro diffusione.

Alzheimer, vivere in un quartiere povero aumenta di oltre il 20% il rischio di sviluppare la malattia: la ricerca