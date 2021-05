Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Quante volte durante la visione di un film, di una serie o di uno spot siamo rimasti colpiti dal posto suggestivo e avremmo voluto sapere come raggiungerlo? Da oggi, se la location si trova in Friuli Venezia Giulia, soddisfare la nostra curiosità sarà molto più facile. Ora arriva il portale Cineturismofvg che raccoglie una selezione di oltre 90 tra film, fiction e videoclip girati in oltre 500 luoghi su tutto il territorio del Friuli...