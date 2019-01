Ultimo Tango di Bertolucci domani su RaiDue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una trasmissione annunciata e che rischia di fare scandalo anche se, con il tempo, ogni polemica si è stemperata ma non completamente superata. Una delle pietre miliari della cinematografia italiana ed internazionale, fonte di scandalo e censura, «Ultimo Tango a Parigi» di Bernardo Bertolucci arriva su Rai2 domani alle 21.20, in versione integrale e restaurata.Un commento al film di Carlo Freccero, introdurrà la visione dell'opera che nel 1972 costò a Bertolucci la condanna per offesa al comune senso del pudore e la privazione dei diritti...