TENDENZEO la borsa o la vita: l'esclamazione tristemente famosa è scomparsa dal lessico del bandito moderno che non spreca parole per consentire alla malcapitata vittima un diritto di scelta. La borsa, senza preamboli se la prende e spesso la vita pure L'accezione fa riferimento a un contesto d'altri tempi, quando la borsa - che immancabilmente ogni uomo portava con sé - sempre conteneva denaro sonante visto che non esistevano libretti di assegni o carte di credito. Per le signore era diverso: fino al Settecento la moda imponeva abiti di...