Solo pochi giorni fa veniva annunciata la mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito, in programma dal 29 maggio ai Musei Civici di Bassano, prima importante iniziativa per festeggiare la fine del restauro del Ponte Vecchio di Bassano. Ora l'amministrazione comunale della città del Grappa ha voluto presentare già tutto il ricco calendario di eventi che si susseguiranno da qui al 3 ottobre, data scelta per l'inaugurazione...