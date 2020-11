LA BANCA

Dal primo manifestarsi della pandemia, Intesa Sanpaolo ha messo in campo iniziative a sostegno delle comunità, per affrontare l'emergenza sia economica sia sanitaria. «Portiamo avanti i nostri progetti con l'obiettivo di essere riferimento per le famiglie e le imprese, convinti del nostro ruolo di motore al servizio di una crescita inclusiva e sostenibile dice Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo -. Il nostro ruolo a sostegno dell'economia triveneta è concreto. Nei primi nove mesi dell'anno abbiamo erogato 7,7 miliardi a medio e lungo termine, pari al credito di tutto il 2019. Le nostre priorità in termini di intermediazione creditizia sono state, quest'anno, il supporto alle imprese produttive e servizi per assicurare la liquidità necessaria in una fase di rallentamento della produzione e dei consumi e, di conseguenza, la tutela dell'occupazione».

Intesa Sanpaolo ha pensato anche alle famiglie. Dai finanziamenti a tasso zero alle piattaforme per rafforzare le competenze, anche la Banca può essere d'aiuto: «Con XME StudioStation abbiamo sviluppato delle soluzioni di finanziamento che, senza costi, consentissero di dotare i ragazzi degli strumenti di cui hanno bisogno per restare al passo con i nuovi metodi di studio, prevedendo rimborsi sostenibili dell'importo finanziato, pari anche ad 1 euro al giorno», continua Simonato.

«Vogliamo essere sempre più una Banca capace di incidere sulla qualità della vita dei nostri clienti - conclude il direttore - attraverso servizi e soluzioni pensati su misura per le esigenze delle persone che possono avere bisogno di un aiuto come, ad esempio le mamme che lavorano, libere professioniste e dipendenti, per le quali abbiamo studiato il finanziamento d'impatto Mamma @work».

